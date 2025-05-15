Реакция Петржелы на вылет «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что команда выиграет чемпионат России после поражения от ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) в ответной кубковой игре.

«Это футбол, такое бывает. Что даeт победителю победа в Кубке России? Зачем там играть? Раньше обладатель Кубка играл в еврокубках, сейчас же этого нет. В Европе никому не интересен Кубок России.

Самое важное теперь для «Зенита» – взять чемпионство. Уверен, что «Зенит» точно выиграет РПЛ. Но если не победят и в чемпионате, то это будет провалом», – сказал Петржела.