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Реакция Петржелы на вылет «Зенита»

Сегодня, 12:27
12

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность, что команда выиграет чемпионат России после поражения от ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) в ответной кубковой игре.

«Это футбол, такое бывает. Что даeт победителю победа в Кубке России? Зачем там играть? Раньше обладатель Кубка играл в еврокубках, сейчас же этого нет. В Европе никому не интересен Кубок России.

Самое важное теперь для «Зенита» – взять чемпионство. Уверен, что «Зенит» точно выиграет РПЛ. Но если не победят и в чемпионате, то это будет провалом», – сказал Петржела.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Петржела Властимил
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Комментарии (12)
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Plyash
1747301735
Петржела,балбес,ты знаешь значение слова "титул"?
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fakeid
1747301927
распределили трофеи. кони тормозят краснодар - зенит отдаёт им кубок и возможность отодрать спартаг снова, при 80 тыщах зрителей. и все довольны)
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Каратель помойников
1747302291
Реакция Петржелы на вылет «Зенита» : " ура! Ставка сыграла, теперь снова есть гроши на казино"
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biber.ru
1747302854
Это всё, что нужно знать об обосранцах-иностранцах.
Ответить
Интерес
1747304072
А что даёт титул чемпиона? Их что,в еврокубки пустят? Сиди там,игроман,соси пиво ,и не чирикай.
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АЛЕКС 58
1747304659
И это говорит тренер?
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...уефан
1747304690
...Зенит, если и станет чемпионом, то за счёт слабости оппонентов, а не за счёт собственной силы и чемпионской игры...
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