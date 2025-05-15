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  • Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти

Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти

Сегодня, 09:50
7

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра после ответного кубкового матча с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) сказал, что команда верит во всех своих футболистов.

Нападающий петербуржцев Александр Соболев не реализовал первый послематчевый 11-метровый удар.

– Что сказали Соболеву после незабитого пенальти?

– Ничего. Промазал пенальти, как и Мантуан. К сожалению, он не забил.

– На него большое давление. Ваше впечатление от его игры?

– Мы поддерживаем любого игрока «Зенита». Мы здесь работаем все вместе.

– Уверены, что его еще прорвет по голам?

– Мы ждем этого. Мы верим во всех наших футболистов: Соболева, Кассьерру, Лусиано.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Соболев Александр
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Комментарии (7)
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Номэд
1747292390
В матче с пари-нн уже прорвало. Ахах. Теперь опять на год затишье. Как в случае с любой палкой. Не путать палку с палковжопцем. Того каждый день прорывает.
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Таврида
1747292865
– Что сказали Соболеву после незабитого пенальти? – Ничего. Хочу обратиться к болельщикам Зенита: приходите сегодня на Крестовский к 12:00, будет бесплатная раздача рыбного рагу и вяленых плавников...
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Ниф-Ниф
1747293686
Прорывать Санька будет в Зените-2.
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crf575757
1747293858
Соболев просто КОРЯГА!!
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СильныйМозг
1747295036
Надо было Лусиано выпускать, этот бы забил пенальти. Наверное, когда они со Станковичем сидели на товарнике, то заразили друг дружку, всем тем, чего у другого нет.
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FWSPM
1747296494
сказал что это был конец его бесславного пути на помойку
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