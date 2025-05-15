Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра после ответного кубкового матча с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) сказал, что команда верит во всех своих футболистов.

Нападающий петербуржцев Александр Соболев не реализовал первый послематчевый 11-метровый удар.

– Что сказали Соболеву после незабитого пенальти?

– Ничего. Промазал пенальти, как и Мантуан. К сожалению, он не забил.

– На него большое давление. Ваше впечатление от его игры?

– Мы поддерживаем любого игрока «Зенита». Мы здесь работаем все вместе.

– Уверены, что его еще прорвет по голам?

– Мы ждем этого. Мы верим во всех наших футболистов: Соболева, Кассьерру, Лусиано.