Тренер «Зенита» отреагировал на промах Соболева с пенальти

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра после ответного кубкового матча с ЦСКА (0:2, по пенальти 3:4) сказал, что команда верит во всех своих футболистов.
Нападающий петербуржцев Александр Соболев не реализовал первый послематчевый 11-метровый удар.
– Что сказали Соболеву после незабитого пенальти?
– Ничего. Промазал пенальти, как и Мантуан. К сожалению, он не забил.
– На него большое давление. Ваше впечатление от его игры?
– Мы поддерживаем любого игрока «Зенита». Мы здесь работаем все вместе.
– Уверены, что его еще прорвет по голам?
– Мы ждем этого. Мы верим во всех наших футболистов: Соболева, Кассьерру, Лусиано.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка с участием ЦСКА и победителем встреч «Спартак» – «Ростов» пройдет 1 июня.
Источник: «Матч ТВ»