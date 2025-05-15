Дивеев – о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Знали, что забьем»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (2:0, по пенальти 4:3) сказал, что его команда не обращала внимания на результат первой игры.
«Друг с другом поговорили. Было понятно, что мы можем и хотим. И поэтому на результат в первом матче – 0:2 – мы не смотрели, играли от себя и знали, что забьем», – сказал Дивеев.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка с участием ЦСКА и победителем встреч «Спартак» – «Ростов» пройдет 1 июня.
Источник: «Матч ТВ»