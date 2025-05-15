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Дивеев – о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Знали, что забьем»

Сегодня, 09:37

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (2:0, по пенальти 4:3) сказал, что его команда не обращала внимания на результат первой игры.

«Друг с другом поговорили. Было понятно, что мы можем и хотим. И поэтому на результат в первом матче – 0:2 – мы не смотрели, играли от себя и знали, что забьем», – сказал Дивеев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
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