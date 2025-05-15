Радимов определил фаворита в матче «Спартак» – «Ростов»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о кубковом матче «Спартак» – «Ростов».

«Хорошо, что МакSим будет петь для спартаковских фанатов до матча, ведь в по ходу игры может произойти все, что угодно. Многое будет зависеть от дебюта. Если «Спартак» опять выйдет в сонном состоянии и получит один‑два гола в свои ворота, то на этом все может закончиться. «Ростов» очень хорош физически и наверняка будет жестко прессинговать.

Честно скажу, я вижу «Ростов» фаворитом. То, что показывает на поле «Спартак» в последнее время, это просто ни в какие ворота не лезет. По качеству игры «Ростов» является фаворитом на данный момент», – сказал Радимов.