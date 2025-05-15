Радимов объяснил, почему РФС будет болеть за «Спартак» в матче с «Ростовом»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем кубковом матче «Спартак» – «Ростов».

Победитель выйдет в суперфинал, где 1 июня сыграет с ЦСКА.

«Я вообще вижу фаворитом «Ростов», честно скажу.

Но с точки зрения маркетинга кубковый суперфинал в «Лужниках» ЦСКА – «Спартак» будет грандиозным шоу. Весь РФС по умолчанию в матче с «Ростовом» будет болеть за «Спартак», потому что так интереснее в суперфинале.

По качеству игры фаворит «Ростов», – сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».