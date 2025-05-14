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Николич прокомментировал кубковую победу ЦСКА над «Зенитом»

Сегодня, 22:27
4

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался после кубкового матча против «Зенита» (2:0, 4:3 по пенальти).

– Во втором тайме стали больше рисковать. А зачем ждать, что нам терять? Конечно, нервный матч получился.

Я не видел, чтобы «Зенит» сделал что‑то сам. Без нашей помощи. Мы владели инициативой. И, по‑моему, полностью заслужили выход в финал.

Теперь у нас важный матч с «Локомотивом» в чемпионате. Очень важная борьба за медали.

Но очень рад за результат. Этот праздник футбола. Эти эмоции всем нужны. Прекрасный футбол, прекрасный праздник.

– Пенальти в концовке первого тайма. Обляков должен был бить?

– Он наш пенальтист. У нас нет импровизации в этом смысле. Самое главное, что собрались. Пережили пять минут шока. И продолжали верить и поддерживать друг друга.

Всем видно, что ребята сражались за каждый мяч. Я сразу говорил, что уважаю «Зенит», очень качественная команда. Спасибо нашей команде, что поверила в свои силы. Это футбол.

  • «Зенит» не смог защитить трофей.
  • Команда по-прежнему претендует на чемпионство в РПЛ.
  • ЦСКА в суперфинале встретится со «Спартаком» или «Ростовом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Николич Марко
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Комментарии (4)
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1747251380
ПОдумал было,что сломал команду заменами,а вышло вон оно как...Так что победителей точно не судят!!!
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Тинез Розоп
1747251397
Я хоть и мясной, но спасибо за команду в нашем чемпионате. С удовольствием смотрю Ваши игры…
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FanatSerj
1747252078
Как говорится главное правильно попасть в нужный угол голы Мусаева, а то перед этим ему в затылок от своих прилетело рекошет не получился ))) ЦСКА как никто со своей обороной заслуживает кубковой победы. Надо же было ещё при таком стартовом счете ещё и не пропустить от Зенита.
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Серый212918
1747252184
Спасибо Марко!
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