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⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ

Сегодня, 21:41
185

ЦСКА победил «Зенит» в ответном финальном матче FONBET Кубка России Пути РПЛ. Армейцы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Первая игра в Петербурге закончилась со счетом 2:0.

В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА – 4:3. Александр Соболев не реализовал 11-метровый.

Команда Марко Николича вышла в Суперфинал турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кисляк, 37; 2:0 – Мусаев, 90+2.

Незабитый пенальти: Обляков, 45+2.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА
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Комментарии (185)
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Cleaner
1747250269
Соболев ВЫБИЛ Зенит из Кубка России!!!...)))
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АЛЕКС 58
1747250294
Офигеть,сколько радости у народа! Зенита не будет в финале Кубка!
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vladik12
1747250324
Я бы больше хотел "Спартак" - "Зенит" в суперфинале. Противостояние двух городов, двух самых популярных клубов страны, все дела...
Ответить
АК 68
1747250327
А что скажет Родимов? Вчера от него много лепета было, а сегодня почему-то молчит.
Ответить
Интерес
1747250354
Как,как теперь МИллер будет праздновать фальшак,в его "юбилей",без единого титула,при обещании принести три???
Ответить
Константин-Шапкин-google
1747250501
Ну что все накинулись на Саню. Вон Мантуан даже в ворота не попал. И Ванёк не забил. Но лошарики Спартаку всеравно задолжали за пеналь
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DeStar
1747250863
вот нежданчик
Ответить
Серый212918
1747251419
За отсутствие негатива и поздравления от болельщиков Зенита, моё уважение. Парни, это футбол.
Ответить
zigbert
1747251589
Вот это и есть характер кубкового матча. Победила команда у которой было больше желания победить. ЦСКА с победой!
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кайрос
1747252296
Знают все, и взрослые и дети -Зенит позорнее всех клубов на планете.
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