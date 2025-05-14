⚡ FONBET Кубок России. ЦСКА в серии пенальти победил «Зенит» и выиграл Путь РПЛ

ЦСКА победил «Зенит» в ответном финальном матче FONBET Кубка России Пути РПЛ. Армейцы выиграли со счетом 2:0. Голы забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.

Первая игра в Петербурге закончилась со счетом 2:0.

В серии пенальти сильнее оказался ЦСКА – 4:3. Александр Соболев не реализовал 11-метровый.

Команда Марко Николича вышла в Суперфинал турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кисляк, 37; 2:0 – Мусаев, 90+2.

Незабитый пенальти: Обляков, 45+2.

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