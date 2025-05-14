Стали известны стартовые составы на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Зенит»: Игра состоится 14 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

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