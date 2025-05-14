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Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 14 мая

Сегодня, 18:37
6

Стали известны стартовые составы на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют ЦСКА и «Зенит»: Игра состоится 14 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Пьянич, Койта, Гуарирапа.

Главный тренер: Марко Николич

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Ахметов, Глушенков, Педро, Мостовой, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА
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Комментарии (6)
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Красногорск_Фан
1747237341
Удачи лошадкам.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1747237893
Где в старте Дельфин? Семак не хочет, чтобы он получил травму перед матчем в воскресенье? ⚽️
Ответить
Semenycch
1747238452
У Зенита состав полуторный, есть футболисты из основы, но есть и представители скамейки.
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СильныйМозг
1747240356
Все отлично, Ахметов в стартовом составе. =)))
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Dr Metal
1747240368
Вперёд, Армейцы!!!
Ответить
СильныйМозг
1747240408
Уверен, сейчас Семак сыграет в 11 вратарей.
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