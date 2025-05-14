Григорян отказал «Спартаку» в статусе фаворита кубкового матча с «Ростовом»

Бывший тренер «Тамбова», «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» – «Ростов».

«Когда Альба использует схему 3–5–2 с двумя нападающими Комличенко и Голенковым, «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой.

В этой формации он будет очень опасен для «Спартака», потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников. Мне кажется, шансы если не в пользу «Ростова», то как минимум равны», – сказал Григорян.