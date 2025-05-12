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Семшов – Абаскалю: «Ты что, мальчик, попутал?»

Вчера, 15:55
7

Игорь Семшов возмущен востребованностью иностранных тренеров в РПЛ.

В частности, его задело высказывание Гильермо Абаскаля о желании вернуться в Россию.

«Мы сейчас смотрели игру «Барселона»«Реал». Это космос! По-другому не скажу. Там все поставлено на уровне футбола. Там тренируют топовые специалисты, там играют топовые футболисты.

А у нас тренируют те, кто никогда в футбол даже не играл и видел это из космоса. Почему эти специалисты, которые у нас, не востребованы у себя, если они считаются достаточно хорошего уровня? Потому что их никто не знает, и никогда они не будут тренировать команды чемпионата России.

А здесь они по каким-то причинам, по каким-то, может, связям залезают, пытаются на уши сесть, пытаются влезть, что-то рассказывать. Мне жалко наш футбол, скажу честно.

Я считаю, что, конечно, нужно это как-то менять, нужно доверять своим. У нас некоторые заслуженные в футболе люди. Им почему-то не доверяют.

Заезженная фраза: «Опыта нет». Давайте начнем с опытом Слишковича. Какой у него опыт? Десять игр в Премьер-лиге? И его ставят тренером.

Деограсия, какой опыт? Нулевой. Какой опыт у Артиги? Нулевой. Абаскаль, какой опыт? Детско-юношескую школу или там молодежную команду «Базеля» тренировал в Швейцарии. Но его ставят в «Спартак»! Народную команду, у которой есть уровень.

Другое дело – Станкович. Уровень футболиста, тренером поработал. Удачно, неудачно. В Италии, в Сербии поработал. Я могу понять. И сама фигура Станковича говорит о многом.

А вот эти пассажиры, по-другому я не могу сказать, которые приходят, убивают наш футбол, и потом сидят, ждут предложений, что их еще могут позвать.

Тот же Абаскаль где-то заявил, что он готов вернуться в Россию. Ты что, мальчик? Ты попутал? Куда ты вернешься?

Поэтому надо уважать наш футбол, наш чемпионат. А то мы его опускаем на уровень какой-то третьей десятки и даже ниже», – сказал Семшов.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Абаскаль Гильермо Семшов Игорь
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Комментарии (7)
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momwig_
1747054906
Оказывается, это заразно
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Интерес
1747055057
А чего только одиозные личности в списке? Есть и другие;одни потом преуспели,у нас облажавшись,другие у нас прогрохотали,исчезнув потом с горизонта.Картина неполная,подобранная под доказательство своей теории.
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СильныйМозг
1747055172
Абаскаль, ждёт возвращения в Спартак!
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timon2401
1747055539
Только вот на данный момент у этого «мальчика» Абаскаля результат то повыше был чем у поигравшего и тренировавшего Станковича
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Цугундeр
1747058357
)) Пашло-паехало!!) Даже Писклявый той-терьер поднял заднюю лапу на руководящую работу в какой-нибудь жирной стайке.)
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Cleaner
1747064896
Семшов, статистика Абаскаля в Спартаке точь в точь такая же, как и статистика Станковича. Так что логика твоя ущербна. Не в Динамо ли ты играл?..(
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