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Абаскаль заявил, что вернется работать в Россию

Сегодня, 09:32
6

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил возможность возглавить «Локомотив» или «Динамо».

– Гильермо, как вы? Следите ли за «Спартаком»? Возможно, планируете прилететь в Россию?

– Конечно, слежу за чемпионатом России, анализирую каждый тур РПЛ. Но в ближайшее время мне будет не до путешествий, потому что скоро мы с женой снова станем родителями! Будь у меня возможность, приезжал бы в вашу страну чаще.

– 13 апреля вам исполнилось 36, но клуб вас не поздравил. Обратили внимание на это?

– Я обратил внимание на поздравления от «Фратрии» и регбийной команды. А также от многих других коллег, игроков и людей из российского спорта, а также болельщиков. Благодарю их за то, что они помнят обо мне.

– В одном из интервью вы говорили, что хотели бы в будущем поработать в России. Это желание еще актуально?

Я уже говорил, что моя работа в России не закончена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не все получалось – очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак».

Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

– На прошлой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку. Неясно будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве». Вам интересна работа в этих клубах?

– Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 36-летний испанец выиграл с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Абаскаль Гильермо
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Комментарии (6)
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1746513457
Вот в "Зенит" бы его,там бы он убедительно реализовал свои чемпионские амбиции.
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ilich55
1746513738
"я открыт для предложений" За макаронником очередь занял?
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Прокс
1746513786
Рыжынаускас уже 5 туров у офиса СраньТака дежурит,пустите бедного пяточка!!!!
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АК 68
1746513797
Следующий вопрос - к Мостовому, что он об этом думает и так одно и тоже - перекладывание из пустого в порожнее.
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