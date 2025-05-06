Абаскаль заявил, что вернется работать в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил возможность возглавить «Локомотив» или «Динамо».

– Гильермо, как вы? Следите ли за «Спартаком»? Возможно, планируете прилететь в Россию?

– Конечно, слежу за чемпионатом России, анализирую каждый тур РПЛ. Но в ближайшее время мне будет не до путешествий, потому что скоро мы с женой снова станем родителями! Будь у меня возможность, приезжал бы в вашу страну чаще.

– 13 апреля вам исполнилось 36, но клуб вас не поздравил. Обратили внимание на это?

– Я обратил внимание на поздравления от «Фратрии» и регбийной команды. А также от многих других коллег, игроков и людей из российского спорта, а также болельщиков. Благодарю их за то, что они помнят обо мне.

– В одном из интервью вы говорили, что хотели бы в будущем поработать в России. Это желание еще актуально?

– Я уже говорил, что моя работа в России не закончена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не все получалось – очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак».

Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

– На прошлой неделе «Динамо» уволило Марцела Личку. Неясно будущее Михаила Галактионова в «Локомотиве». Вам интересна работа в этих клубах?

– Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.