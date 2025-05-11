Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота «Спартака» в игре с «Динамо» в 28-м туре РПЛ.
«Проблем никаких тут нет, пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» после просмотра назначен верно. Сухой всe действие увидеть не мог, решил, что была обоюдная борьба. Но это не страшно.
Левников правильно позвал посмотреть повтор. Об удалении тут говорить я бы не стал, по жeлтой и пенальти – вопросов нет», – сказал Федотов.
- 11-метровый был назначен за фол защитника красно-белых Олега Рябчука на форварде бело-голубых Ярославе Гладышеве.
- Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль реализовал пенальти на 7-й минуте.
- Ранее КДК отменил красную карточку Карраскаля, полученную в игре 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
Источник: «Чемпионат»