Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота «Спартака» в игре с «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

«Проблем никаких тут нет, пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» после просмотра назначен верно. Сухой всe действие увидеть не мог, решил, что была обоюдная борьба. Но это не страшно.

Левников правильно позвал посмотреть повтор. Об удалении тут говорить я бы не стал, по жeлтой и пенальти – вопросов нет», – сказал Федотов.