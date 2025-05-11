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Экс-судья РПЛ высказался о пенальти в ворота «Спартака»

Вчера, 20:16
4

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, назначенном в ворота «Спартака» в игре с «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

«Проблем никаких тут нет, пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Динамо» после просмотра назначен верно. Сухой всe действие увидеть не мог, решил, что была обоюдная борьба. Но это не страшно.

Левников правильно позвал посмотреть повтор. Об удалении тут говорить я бы не стал, по жeлтой и пенальти – вопросов нет», – сказал Федотов.

  • 11-метровый был назначен за фол защитника красно-белых Олега Рябчука на форварде бело-голубых Ярославе Гладышеве.
  • Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль реализовал пенальти на 7-й минуте.
  • Ранее КДК отменил красную карточку Карраскаля, полученную в игре 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Федотов Игорь
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Комментарии (4)
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Интерес
1746984575
По пенальти вопросов нет.И фишка Станка-0-2 в первом тайме тоже не новость.Ждём,как отыгрываться будет.Так ведь можно и безработным остаться.
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alefreddy
1746985470
Да серб явно угас в стимулировании команды.Пыл его иссяк
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Красногвардейчик
1746985561
А какие могли быть вопросы? Просто откровенно двумя руками завалили игрока Динамо...чистый пенальти!!! Зачем на ВАР то звать? Там и слепому видно
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andr45
1746988929
Сухой молодец) Это вижу, а это не хочу видеть)
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