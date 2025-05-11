«Спартак» проигрывает «Динамо» после 1-го тайма со счетом 0:2

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль забил гол с пенальти в ворота «Спартака» на 7-й минуте матча 28-го тура РПЛ. 11-метровый был назначен за фол защитника красно-белых Олега Рябчука на форварде бело-голубых Ярославе Гладышеве.

На 30-й минуте у «Динамо» второй мяч забил зимний новичок Данил Глебов.