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  • «Спартак» проигрывает «Динамо» после 1-го тайма со счетом 0:2

«Спартак» проигрывает «Динамо» после 1-го тайма со счетом 0:2

Вчера, 20:30
20

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль забил гол с пенальти в ворота «Спартака» на 7-й минуте матча 28-го тура РПЛ. 11-метровый был назначен за фол защитника красно-белых Олега Рябчука на форварде бело-голубых Ярославе Гладышеве.

На 30-й минуте у «Динамо» второй мяч забил зимний новичок Данил Глебов.

  • Ранее КДК отменил красную карточку Карраскаля, полученную в игре 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
  • Это решение позволило колумбийцу выйти на поле в матче со «Спартаком».
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

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Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Карраскаль Хорхе
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Комментарии (20)
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Александр.Т.
1746983674
Царь сегодня плачет как так футбольный человек (тренер) не показывает результат чем два предыдущих не футбольных людей (Абаскаль, Тедеско)
Ответить
neim
1746984656
Для первого тайма нормально Динамо сыграло ! Теперь главное не останавливаться на достигнутом и дожать соперника во втором.
Ответить
Тинез Розоп
1746985087
90% первых таймов проиграно. Супермативатор наш в действии…
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Красногвардейчик
1746985150
Багаж Абасскаля у Станковича весной иссяк)
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alefreddy
1746985356
дырявая защита нет стабильного защитника на протяжении всего сезона.Отсюда и место в таблице
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ySS
1746985671
Все справедливо, пока
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1746986854
Сухой, - первый п.и.д.о.р на деревне.
Ответить
BRO_football
1746987377
Туда его! Спартак - на дно! 6 место - отличный результат!
Ответить
Dr Metal
1746987787
Спасибо, Динамо!
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1746988697
Получается,что проведя весенние сборы,Спартак потерял свою яркую осеннюю игру и так и не вернул ее до конца чемпионата.Очень непонятно,как это могло произойти.И Угальде перестал забивать,потерялся.
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