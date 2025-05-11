Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Спартак»: Игра состоится 11 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Фернандес, Маричаль, Касерес, Фомин, Глебов, Нгамале, Бителло, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рябчук, Бабич, Дуарте, Умяров, Угальде, Пруцев, Маркиньос, Бонгонда, Барко.

Главный тренер: Деян Станкович

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