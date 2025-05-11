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  • Гусев – о «Спартаке»: «Самый нелюбимый соперник, большой раздражитель для игроков»

Гусев – о «Спартаке»: «Самый нелюбимый соперник, большой раздражитель для игроков»

Вчера, 15:17
11

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев высказался о настроем на матч 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

– В матче с «Крыльями» команда допустила всего 5 нарушений, ещe и в меньшинстве – это та игровая дисциплина, о важности которой вы говорили?

– Это и игровая дисциплина, и правильное расположение на поле. Все играли на своих позициях, когда было нужно, шли в отбор и делали это правильно. Думаю, с этим и связано такое небольшое количество нарушений.

– Что, помимо дисциплины, будет иметь ключевое значение в воскресном матче со «Спартаком», с которым последнее время всe не очень складывается?

– В первую очередь это организованность и компактность. Очень важно не дать пространства этой команде.

– Удаление Хорхе Карраскаля было отменено Контрольно-дисциплинарной комиссией. Надеялись на такой исход?

– Да, надеялись, потому что много раз пересматривали этот момент. Мы поговорили с Хорхе – пусть карточку и отменили, и там не было касания (с лицом), всe равно не хотелось бы такие отмашки видеть.

– У вас богатая история участия в дерби со «Спартаком» в качестве игрока, вы забивали много важных мячей. Какое-то одно можете выделить?

– Пожалуй, выделю свой первый гол в ворота «Спартака» в футболке «Динамо» в 1999 году, когда мы в «Лужниках» сыграли 2:2. Очень хорошо помню этот гол. А в составе ЦСКА я за шесть лет не проиграл ни одного дерби.

– Для вас «Спартак» – самый принципиальный соперник?

– Конечно, самый принципиальный, самый нелюбимый. Тут можно подбирать разные эпитеты. Ведь всe это прививалось нам с детства.

– Как вам кажется, изменилось ли у нового поколения игроков отношение к понятию дерби, которых теперь может быть по 4-5 в сезоне?

Наши игроки прекрасно понимают, что это за команда, и знают свою историю. Думаю, для них это тоже большой раздражитель и один из самых принципиальных соперников. Иностранцы тоже знают значение этих матчей. Думаю, что из поколения в поколение это не меняется. Ключевое в этих играх – это настрой, который должен быть запредельным.

  • Игра «Динамо» – «Спартак» пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.
  • Бело-голубые занимают 5-е место в РПЛ с 50 очками после 27 матчей. «Спартак» идет 4-м с 51 баллом.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Гусев Ролан
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Комментарии (11)
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Янвapь 62
1746966379
Ща Динама будет вся обложена поросячьими пеналями, как бобик блохами. Кто там на свистульке, не Левников часом ? Готовимся к очередной пародии на честный футбол, ВАР уже заряжен
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...уефан
1746966927
...чего этот сучёнок лупоглазый раздухарился, бздит падла, сам себя заводит)...
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subbotaspartak
1746971366
Эка жалость, он нас не любит...
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Литейный 4 (returned)
1746974208
Вся страна поддерживает эту ненависть. Особенно когда их судьи тащат беззастенчево и пенальти левые дают бить в каждом матче. Гыгыгы
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