Семак высказался о нервозности в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0) ответил на вопрос о нервозном состоянии его команды.
– Сергей Богданович, скажите, в СМИ информация промелькнула про какую-то нервозность в команде. Как прокомментируете? Кассьерра, Глушенков…
– Я думаю, что столько за мои семь лет здесь промелькало столько новостей, которые не имеют вообще никакой почвы... Я думаю, что для чего-то это люди делают. А причин две: или зависть, или деньги. Поэтому ничего нового не скажу.
- Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 матчей. У лидирующего «Краснодара» 61 балл. «Быки» проводят свой матч 28-го тура в эти минуты.
Источник: официальный сайт «Зенита»