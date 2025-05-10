Семак высказался о нервозности в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0) ответил на вопрос о нервозном состоянии его команды.

– Сергей Богданович, скажите, в СМИ информация промелькнула про какую-то нервозность в команде. Как прокомментируете? Кассьерра, Глушенков…

– Я думаю, что столько за мои семь лет здесь промелькало столько новостей, которые не имеют вообще никакой почвы... Я думаю, что для чего-то это люди делают. А причин две: или зависть, или деньги. Поэтому ничего нового не скажу.