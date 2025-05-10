Латышонок назвал одну из проблем «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что его команде было тяжело в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0) из-за жаркой погоды.
– В моменте, когда вы присели на газон, показалось, что понадобится замена.
– Все нормально. Икру начало сводить просто. А так все хорошо.
– Чем «Динамо» сегодня удивило?
– Мы знали, что будет тяжелая игра. В Каспийске всегда тяжело играть. Все равно не получилось начало игры, в том числе из‑за того, что было жарко. В Санкт‑Петербурге +5, тут +25 было сегодня. Ребята чуть в начале задышали.
– Будете следить за матчем ЦСКА и «Краснодара»?
– В любом случае сейчас мы будем в дороге. Если получится наблюдать, отлично. Нет – узнаем все по прилете. Во время игры устал, много эмоций потратил.
- Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 матчей. У лидирующего «Краснодара» 61 балл. «Быки» провели на игру меньше.
Источник: «Матч ТВ»