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  • Латышонок назвал одну из проблем «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

Латышонок назвал одну из проблем «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо»

Вчера, 20:29
3

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сказал, что его команде было тяжело в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0) из-за жаркой погоды.

– В моменте, когда вы присели на газон, показалось, что понадобится замена.

– Все нормально. Икру начало сводить просто. А так все хорошо.

– Чем «Динамо» сегодня удивило?

– Мы знали, что будет тяжелая игра. В Каспийске всегда тяжело играть. Все равно не получилось начало игры, в том числе из‑за того, что было жарко. В Санкт‑Петербурге +5, тут +25 было сегодня. Ребята чуть в начале задышали.

– Будете следить за матчем ЦСКА и «Краснодара»?

– В любом случае сейчас мы будем в дороге. Если получится наблюдать, отлично. Нет – узнаем все по прилете. Во время игры устал, много эмоций потратил.

  • Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 60 очками после 28 матчей. У лидирующего «Краснодара» 61 балл. «Быки» провели на игру меньше.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
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Комментарии (3)
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Цугундeр
1746900030
"..тут +25 было сегодня. Ребята чуть в начале задышали." О, бедные латиноамериканские ребята!))
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Кривая да нелёгкая
1746901860
Проблема у Зенита это Семак
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saf05
1746906791
На этого вратаря стыдно смотреть
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