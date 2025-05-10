Тренер махачкалинского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев после домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) сказал, что его команда выглядела нормально в этой игре.

«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. В плане давление и прессинга у нас получалось неплохо. Где‑то мы владели инициативой.

В таких матчах, как правило, много моментов не бывает, всe решают эпизоды. Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать. Физически мы выглядели нормально, движение и борьба с нашей стороны были хорошие», – сказал Биджиев.