Тренер махачкалинского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев после домашнего матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) сказал, что его команда выглядела нормально в этой игре.
«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. В плане давление и прессинга у нас получалось неплохо. Где‑то мы владели инициативой.
В таких матчах, как правило, много моментов не бывает, всe решают эпизоды. Когда у нас был момент, его нужно было реализовывать. Физически мы выглядели нормально, движение и борьба с нашей стороны были хорошие», – сказал Биджиев.
- Единственный гол в матче забил Нино на 37-й минуте.
- Махачкалинское «Динамо» проиграло 4-й матч подряд. Команда с 27 очками занимает 11-е место.
Источник: «Матч ТВ»