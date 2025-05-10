Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар»: Игра состоится 10 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов. Глебов, Мусаев.
Главный тренер: Марко Николич
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Черников, Ленини, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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Источник: «Бомбардир»