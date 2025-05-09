В «Динамо» назвали «Спартак» «красной тряпкой» перед дерби

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о настрое команды на матч 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Дерби со «Спартаком» – один из ключевых матчей в оставшейся части сезона?

– Матчи со «Спартаком» – всегда ключевые и принципиальные. Нам очень неприятно от того факта, что до сих пор продолжается неудачная серия игр против «Спартака», очень давно не выигрывали.

А Ролан Александрович имеет существенный победный опыт в играх против принципиального соперника, для него это не просто название, а действительно красная тряпка. Поэтому верим, что этот настрой передастся футболистам и они выйдут на следующий матч с особой энергией.

– От третьего места «Динамо» отделяют 2 очка. Верите в медали?

– В медали верим.

– Если команда финиширует в тройке, может ли Гусев получить утверждение в роли главного тренера? И зависит ли его будущее от итогового результата?

– Мы идем от игры к игре, а если говорить о матче в Самаре, то от тайма к тайму. Мы концентрируемся на каждом следующем матче и его результате. В конце сезона примем решение.