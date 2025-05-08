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Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»

Вчера, 21:43
9

Стала известна реакция атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса на вариант с продолжением карьеры в РПЛ.

Сообщалось, что «Зенит» готов выкупить его за 20 миллионов евро.

22-летний грек сразу отверг появившуюся возможность.

Он либо останется в родном клубе, либо уйдет в более статусную команду из топ-5 лиг Европы.

  • На счету уроженца Волоса 11 матчей за Грецию, 2 гола
  • Контракт с ПАОКом у Янниса до 2027 года.
  • В 145 матчах за родной клуб у игрока 27 голов, 16 ассистов.

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Источник: Gazzetta.gr
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК Зенит Константелиас Яннис
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Комментарии (9)
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penit-zlo
1746730250
Умничка...И остальные надеюсь поступят так-же...Пусть у Сочи с Оренбургами и усиливаются
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penit-zlo
1746730619
Капитан Фламенго отказался от перехода в зенит,за любые деньги-я туда не перейду,©
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penit-zlo
1746730712
Видимо усиливаться достоянию народа придется в третьей лиги Бразилии...Ну либо Португалии:)
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penit-zlo
1746730870
Даже в фавелах чувствуют запашок зенита...Скоро в Венесуэлу скаутинг отправят:)
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penit-zlo
1746731096
Друзья я предлагаю поздравить клуб без истории но с важными людьми...В год якобы 100-летия они заслуженно с помощью бразильцев и самым дорогим составом возьмут бронзовые медали. .Ура товарищи .Или как там Vamos a la playa
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волчарик
1746735050
Вот сколько можно пиз...дежа.На левом фланге Мостовой, Педро и еще грека за 20 лямов?
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andr45
1746776203
Парень предпочёл остаться при своей ТРАДИЦИОННОЙ сексуальной ориентации)
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