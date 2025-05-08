Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»

Стала известна реакция атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса на вариант с продолжением карьеры в РПЛ.
Сообщалось, что «Зенит» готов выкупить его за 20 миллионов евро.
22-летний грек сразу отверг появившуюся возможность.
Он либо останется в родном клубе, либо уйдет в более статусную команду из топ-5 лиг Европы.
- На счету уроженца Волоса 11 матчей за Грецию, 2 гола
- Контракт с ПАОКом у Янниса до 2027 года.
- В 145 матчах за родной клуб у игрока 27 голов, 16 ассистов.
Источник: Gazzetta.gr