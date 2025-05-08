Константелиас из ПАОКа ответил на предложение «Зенита»

Стала известна реакция атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса на вариант с продолжением карьеры в РПЛ.

Сообщалось, что «Зенит» готов выкупить его за 20 миллионов евро.

22-летний грек сразу отверг появившуюся возможность.

Он либо останется в родном клубе, либо уйдет в более статусную команду из топ-5 лиг Европы.