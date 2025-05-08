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«Зенит» готовится к покупке грека за 20 миллионов

Вчера, 13:12
21

Полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас приближается к трансферу в «Зенит».

«Зенит» ведет переговоры по переходу Константелиаса за 20 миллионов евро: в 22-летнем атакующем хаве ПАОКа и сборной Греции (может также сыграть на обоих флангах, но предпочтительно слева) заинтересован лично Сергей Семак, уже просивший СБГ купить ему этого парня еще прошлым летом.

«Зенит» общался с Иваном Саввиди по теме возможного трансфера, Игнатич хочет вырубить за своего воспитанника 20 миллионов. Яннис готов к переезду в Россию и рассчитывает на четырехлетний контракт совокупно на 8 миллионов евро. Стороны находятся в диалоге», – сообщил источник.

  • На счету уроженца Волоса 11 матчей за Грецию, 2 гола
  • Контракт с ПАОКом у Янниса до 2027 года.
  • В 145 матчах за родной клуб у игрока 27 голов, 16 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК Зенит Константелиас Яннис
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Комментарии (21)
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Desma
1746699896
Карпуша снова отжигает.........
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Интерес
1746700336
Ехал грека через Невку,видит-кто-то там сидит,глянул он в контракт случайно:Ба-а,да это мой "Зенит"!
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рылы
1746701012
при стоимости 17 - переплата совсем небольшая. наши агенты в паоке оздоев и чалов хорошо поработали, раз такой перспективный игрок согласился на переезд в россию) будет, значит, новым венделом.
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Цугундeр
1746701705
)) Ага. Из греков в варяги, а окажется в печенегах , а потом и в половцах..) Что ты пыззышь-то, Ванятка?))
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Айболид
1746702079
Знаменитого фантаста - ваньку зеркального опять "муза посетила".
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Garrincha58
1746703180
Вместо Вендела, а что так много за грека очередной невнятный трансфер Зенита еврокубков нет а смысл тратить столько чтобы без проблем выигрывать у ПариНН
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andr45
1746704310
Непонятно, почему «Zenitе» покупает такого дешевого футболиста? Неужто поскудела мошна Газпрома?
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boris63
1746704501
Зениту не привыкать отдавать в разы больше за игрока.
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Semenycch
1746706617
Опять этот свинский лжец!
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