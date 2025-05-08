«Зенит» готовится к покупке грека за 20 миллионов

Полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас приближается к трансферу в «Зенит».

«Зенит» ведет переговоры по переходу Константелиаса за 20 миллионов евро: в 22-летнем атакующем хаве ПАОКа и сборной Греции (может также сыграть на обоих флангах, но предпочтительно слева) заинтересован лично Сергей Семак, уже просивший СБГ купить ему этого парня еще прошлым летом.

«Зенит» общался с Иваном Саввиди по теме возможного трансфера, Игнатич хочет вырубить за своего воспитанника 20 миллионов. Яннис готов к переезду в Россию и рассчитывает на четырехлетний контракт совокупно на 8 миллионов евро. Стороны находятся в диалоге», – сообщил источник.