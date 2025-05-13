Названы причины отказа Константелиаса от трансфера в «Зенит»

Греческий журналист Ставрос Судулидес высказался об отказе атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса от перехода в «Зенит».
«Несмотря на финансовые стимулы, Константелиас отклонил этот шаг. Его решение было основано как на профессиональных, так и на личных причинах: он считает, что пребывание в ПАОКе не повредит его карьере, и нацелен на дальнейшее развитие своей игры, чтобы привлечь предложения от ведущих клубов Европы.
Кроме того, он чувствует себя счастливым в Салониках, недавно купил дом и хочет пока оставаться рядом со своей семьей и клубом. Константелиас связан контрактом с ПАОКом до июня 2027 года», – сказал Судулидес.
- Журналист Иван Карпов сообщал, что «Зенит» может выкупить игрока за 20 миллионов евро. При этом полузащитник сборной Греции рассчитывал на четырехлетний контракт совокупно на 8 миллионов евро.
- 22-летний Константелиас провел за клуб в этом сезоне 47 матчей, забил 10 голов, отдал 1 передачу.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»