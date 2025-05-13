Названы причины отказа Константелиаса от трансфера в «Зенит»

Греческий журналист Ставрос Судулидес высказался об отказе атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса от перехода в «Зенит».

«Несмотря на финансовые стимулы, Константелиас отклонил этот шаг. Его решение было основано как на профессиональных, так и на личных причинах: он считает, что пребывание в ПАОКе не повредит его карьере, и нацелен на дальнейшее развитие своей игры, чтобы привлечь предложения от ведущих клубов Европы.

Кроме того, он чувствует себя счастливым в Салониках, недавно купил дом и хочет пока оставаться рядом со своей семьей и клубом. Константелиас связан контрактом с ПАОКом до июня 2027 года», – сказал Судулидес.