«Интер» выиграет ЛЧ! Это доказывает статистика последних 17 сезонов

Болельщики обсуждают закономерность, свидетельствующую о победе «Интера» в скором финале Лиги чемпионов.
Миланцы 31 мая разыграют трофей с «ПСЖ».
Есть теория «мюнхенского проклятия«, прогнозирующая триумф парижан, однако статистика последних 17 сезонов говорит в пользу «Интера».
Дело в том, что, начиная с 2008 года, ЛЧ выигрывал либо «Реал», либо «Барселона», либо команда, выбившая мадридцев или каталонцев.
- 2008: «Манчестер Юнайтед» (выбил «Барсу»)
- 2009: «Барселона»
- 2010: «Интер» (выбил «Барсу»)
- 2011: «Барселона»
- 2012: «Челси» (выбил «Барсу»)
- 2013: «Бавария» (выбила «Барсу»)
- 2014: «Реал»
- 2015: «Барселона»
- 2016: «Реал»
- 2017: «Реал»
- 2018: «Реал»
- 2019: «Ливерпуль» (выбил «Барсу»)
- 2020: «Бавария» (выбила «Барсу»)
- 2021: «Челси» (выбил «Реал»)
- 2022: «Реал»
- 2023: «Манчестер Сити» (выбил «Реал»)
- 2024: «Реал»
Источник: «Бомбардир»