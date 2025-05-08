«Интер» выиграет ЛЧ! Это доказывает статистика последних 17 сезонов

Болельщики обсуждают закономерность, свидетельствующую о победе «Интера» в скором финале Лиги чемпионов.

Миланцы 31 мая разыграют трофей с «ПСЖ».

Есть теория «мюнхенского проклятия«, прогнозирующая триумф парижан, однако статистика последних 17 сезонов говорит в пользу «Интера».

Дело в том, что, начиная с 2008 года, ЛЧ выигрывал либо «Реал», либо «Барселона», либо команда, выбившая мадридцев или каталонцев.