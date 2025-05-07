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Орлов оценил возможность допуска России на ЧМ-2026

7 мая, 13:31
5

Комментатор Геннадий Орлов оценил диалог Дональда Трампа и Джанни Инфантино на тему снятия бана с России.

«Читал, что Трамп обсуждал Россию с Инфантино. В своe время я с Инфантино общался несколько раз, у меня даже фотография с ним есть. Президент ФИФА благодарен нашей стране за проведение ЧМ-2018. Уверен, что Инфантино хочет возвращения сборной России.

В теннисе существует уайлд-кард, но тут, думаю, такое невозможно. Без игр нас в финальную стадию чемпионата мира 2026 года точно не включат. Спортивный принцип в любом случае должен быть соблюдeн.

Но в этот раз состав участников будет увеличен до 48 – может, и сделают какой-то дополнительный отбор. Такого сценария я не исключаю», – сказал Орлов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Инфантино ранее признавал российский ЧМ-2018 лучшим в истории.
  • Россия забанена с 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Орлов Геннадий
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Комментарии (5)
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SLADE2019
1746614827
Орлов, а какая разница сколько будет в финальной части - 48 или даже 68, если без отбора никого не допустят, а дополнительный отбор - это что такое?
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andr45
1746623027
Генерал Краснов +39 1 час назад > andr45 «Твои предки,как и ты сам прекрасно наяривают обрезанные концы жидам с 1917 года-предатели русской нации. Немцы малость подсократили популяцию этой краснопузой нечисти,но она оставила отростки» Видимо придется обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы она определила и дала оценку политической позиции издания «БОМБАРДИР» Прославление и популяризация нацистской идеологии, ярко выраженная ненависть к победе Красной Армии и совего народа, неприкрытый антисемитизм — именно это я читаю в издании.
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темирхан
1746627384
да забудьте вы об этом! что писать чепуху? трамп зелю не хочет порешать! а вы говорите о каком то ЧМ!!!!!
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NewLife
1746628060
Как же вы чиновники и телеболтуны не поймете, что допуск не зависит от настроения фифы, а зависит от позиции недружественных стран, опасающихся беспорядков на и вокруг стадионов.
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