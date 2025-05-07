Орлов оценил возможность допуска России на ЧМ-2026

Комментатор Геннадий Орлов оценил диалог Дональда Трампа и Джанни Инфантино на тему снятия бана с России.

«Читал, что Трамп обсуждал Россию с Инфантино. В своe время я с Инфантино общался несколько раз, у меня даже фотография с ним есть. Президент ФИФА благодарен нашей стране за проведение ЧМ-2018. Уверен, что Инфантино хочет возвращения сборной России.

В теннисе существует уайлд-кард, но тут, думаю, такое невозможно. Без игр нас в финальную стадию чемпионата мира 2026 года точно не включат. Спортивный принцип в любом случае должен быть соблюдeн.

Но в этот раз состав участников будет увеличен до 48 – может, и сделают какой-то дополнительный отбор. Такого сценария я не исключаю», – сказал Орлов.