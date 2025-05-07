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Трамп и Инфантино обсудили вопрос допуска России к ЧМ-2026

7 мая, 09:41
20

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино высказались по вопросу возвращения России в международный футбол.

Журналист: Россия отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира-2026. Какова ваша позиция?

Трамп: Я не знал этого. Это так?

Инфантино: Да.

Трамп: Вы хотите объяснить?

Инфантино: Это так. На данный момент они отстранены, но мы надеемся, что...

Трамп: Он босс. Не я главный в этом вопросе.

Инфантино: Мы надеемся, что что-то произойдeт и наступит мир, а Россию вернут.

Трамп: Это возможно. И это было бы хорошим стимулом, верно?

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Инфантино ранее признавал российский ЧМ-2018 лучшим в истории.
  • Россия забанена с 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Инфантино Джанни
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Комментарии (20)
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FanatSerj
1746601537
Трамп порой такого наивного дурочка включаем, что мол мы тут вообще не причем, но бывают там и умные мысли проскакивают и озвучивается когда их даже за язык не тянут, например что "это прокси 'конфликт' США с Россией и США решать когда его надо заканчивать", но глобалисты из британии думают иначе.
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1746601922
А почему Израиль не отстранён за сектор Газа от мирового футбола например?
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рылы
1746602117
чёт вспоминается видос, как лысая инфантина в кремле, в каком-то красивом зале, перепасовывалась с путиным перед ЧМ. тот ему даже головой мяч скинул. а ваш президент так умеет? гы-гы) UPD: нашёл это видео. https://www.youtube.com/watch?v=_T6yrEH3Ld8
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aldo conte
1746603001
Очередная "успокойка" для домохозяек. Пока не закончатся известные события, Россию никуда не допустят. Половина сборных в Европе не захочет играть с нами. И никак вы не сможете их заставить. Так что успокойтесь и расслабьтесь.
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...уефан
1746603728
...диалог укуренного с обдолбанным...
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темирхан
1746627858
дурак что ли? ЧМ стимул? он в каких облаках летает? америкашки залезли туда, куда не надо было лезть! и говорит про футбол? сдача всех наших территорий нам к которым относится украина, вот тогда и по базарим!
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bratskij
1746677405
Лживые лицемеры.
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Cleaner
1746693930
И у Трампа, и у Инфантино крыша течет хлеще, чем у нашего Александра Мостового...(((((((((((((((
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