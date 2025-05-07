Трамп и Инфантино обсудили вопрос допуска России к ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино высказались по вопросу возвращения России в международный футбол.

Журналист: Россия отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира-2026. Какова ваша позиция?

Трамп: Я не знал этого. Это так?

Инфантино: Да.

Трамп: Вы хотите объяснить?

Инфантино: Это так. На данный момент они отстранены, но мы надеемся, что...

Трамп: Он босс. Не я главный в этом вопросе.

Инфантино: Мы надеемся, что что-то произойдeт и наступит мир, а Россию вернут.

Трамп: Это возможно. И это было бы хорошим стимулом, верно?