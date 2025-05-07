Трамп и Инфантино обсудили вопрос допуска России к ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино высказались по вопросу возвращения России в международный футбол.
Журналист: Россия отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира-2026. Какова ваша позиция?
Трамп: Я не знал этого. Это так?
Инфантино: Да.
Трамп: Вы хотите объяснить?
Инфантино: Это так. На данный момент они отстранены, но мы надеемся, что...
Трамп: Он босс. Не я главный в этом вопросе.
Инфантино: Мы надеемся, что что-то произойдeт и наступит мир, а Россию вернут.
Трамп: Это возможно. И это было бы хорошим стимулом, верно?
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Инфантино ранее признавал российский ЧМ-2018 лучшим в истории.
- Россия забанена с 2022 года.
Источник: «Чемпионат»