Титов: «Разве Станкович провалился в «Спартаке»?»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.

Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.

Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

«Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

– В последнее время много разговоров ходит по поводу будущего Станковича. Кто-то считает, что его нужно обязательно оставлять, а кто-то разочарован последними результатами команды в РПЛ...

– Не понимаю этих разговоров. Что значит – оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве «Спартак» вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить?

К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться.