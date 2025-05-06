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Титов: «Разве Станкович провалился в «Спартаке»?»

6 мая, 15:44
6

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов оценил работу главного тренера команды Деяна Станковича.

  • Москвичи идут на 4-м месте в РПЛ с 51 очком в 27 турах.
  • Они отстали от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
  • «Спартак» лишился даже математических шансов на чемпионство.

– В последнее время много разговоров ходит по поводу будущего Станковича. Кто-то считает, что его нужно обязательно оставлять, а кто-то разочарован последними результатами команды в РПЛ...

– Не понимаю этих разговоров. Что значит – оставлять или не оставлять? У него еще год контракта. Разве Станкович провалился? Разве «Спартак» вылетел из Кубка и идет на 7-м месте в чемпионате? Нет.

Да, какой-то весенний отрезок в исполнении команды был не таким ярким, как хотелось бы. Но если красно-белые обыграют «Ростов» в полуфинале Пути регионов и выйдут в финал, о чем тогда можно говорить?

К тому же остаются шансы на попадание в тройку в РПЛ. Повторюсь. У тренера есть действующий контракт. Пусть работает. Мне кажется, у него в итоге все должно получиться.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
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Комментарии (6)
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FWSPM
1746535886
смотря что считать провалом...для тех фантазеров кто считает что с денисовыми и литвиновыми можно выйграть золото наверное да это провал остальные адекватные болельщики понимают что без хорошей чистки состава толку не будет. Но вместо чистки состава каждый раз тренера меняют)
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Константин-Шапкин-google
1746539362
Всё наладится. На то он и тренер. Разберётся и поставит каждого на своё место
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Прокс
1746548777
Нет,не провалился, но убогая команда сама сидит в хлеву...Станок здесь нипричем!!!
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