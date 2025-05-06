Реакция Семина на возможный матч Россия – Бразилия

Юрий Семин оценил новость о переговорах по поводу проведения товарищеской встречи между сборными России и Бразилии.
«Это суперидея. Если она осуществится, то это огромная заслуга нашей федерации. Матч против игроков, претендующих на чемпионское звание во всем мире, – очень важная проверка сил.
Это настоящий тест для игроков и тренерского штаба. Вот и посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся.
Такой матч надо проводить на лучшем стадионе страны: в «Лужниках» или на «Газпром Арене».
Если это будет холодный период, то лучше в Санкт-Петербурге. Если же будет более теплый климат, то, конечно, матч должен состояться в «Лужниках».
Приедут болельщики со всех регионов страны. Будет невероятный ажиотаж», – сказал Семин.
- Сообщалось, что Бразилия готова сыграть с Россией в Москве в одно из окон ФИФА с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.
- Проведение такого матча обойдется РФС в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»