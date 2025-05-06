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Реакция Семина на возможный матч Россия – Бразилия

6 мая, 14:33
3

Юрий Семин оценил новость о переговорах по поводу проведения товарищеской встречи между сборными России и Бразилии.

«Это суперидея. Если она осуществится, то это огромная заслуга нашей федерации. Матч против игроков, претендующих на чемпионское звание во всем мире, – очень важная проверка сил.

Это настоящий тест для игроков и тренерского штаба. Вот и посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся.

Такой матч надо проводить на лучшем стадионе страны: в «Лужниках» или на «Газпром Арене».

Если это будет холодный период, то лучше в Санкт-Петербурге. Если же будет более теплый климат, то, конечно, матч должен состояться в «Лужниках».

Приедут болельщики со всех регионов страны. Будет невероятный ажиотаж», – сказал Семин.

  • Сообщалось, что Бразилия готова сыграть с Россией в Москве в одно из окон ФИФА с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.
  • Проведение такого матча обойдется РФС в 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Бразилия Семин Юрий
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Комментарии (3)
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ilich55
1746533278
Палыч, конечно в «Лужниках». Получили бы свою трёху как 60 лет тому назад (4 июля 1965 года СССР - Бразилия - 0:3, дубль Пеле) и радовались жизни.!!!
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Skull_Boy
1746534041
Современная Бразилия ни сильнее той же Замбии, бегают тупа стадом и нырки нытика
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VGreen
1746537445
Приедут второсортные игроки. Всяким неймарам и винисиусам нахера это.
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