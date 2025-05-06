Реакция Семина на возможный матч Россия – Бразилия

Юрий Семин оценил новость о переговорах по поводу проведения товарищеской встречи между сборными России и Бразилии.

«Это суперидея. Если она осуществится, то это огромная заслуга нашей федерации. Матч против игроков, претендующих на чемпионское звание во всем мире, – очень важная проверка сил.

Это настоящий тест для игроков и тренерского штаба. Вот и посмотрим, что мы за это время натренировали и на каком уровне находимся.

Такой матч надо проводить на лучшем стадионе страны: в «Лужниках» или на «Газпром Арене».

Если это будет холодный период, то лучше в Санкт-Петербурге. Если же будет более теплый климат, то, конечно, матч должен состояться в «Лужниках».

Приедут болельщики со всех регионов страны. Будет невероятный ажиотаж», – сказал Семин.