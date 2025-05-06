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В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией

6 мая, 11:29
6

В РФС назвали слухами информацию о проведении товарищеского матча России и Бразилии в 2025 году.

Ранее издание Band сообщило, что Конфедерация бразильского футбола (CBF) согласилась на игру в Москве. Предлагалось провести ее в одно из окон ФИФА с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.

Также изданием был опубликован скриншот письма, направленного CBF в адрес генерального секретаря РФС Максима Митрофанова 29 августа 2024 года. В нем бразильская футбольная федерация выражала согласие на проведение матча в 2025-м.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • 6 июня сборная России сыграет с Бразилией в Москве, а 10-го – с Беларусью в Минске.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Бразилия
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1746521166
У нас была самая крутая страна мира. Во что мы превратили? Даже футбол, нормально посмотреть не можем. Везде эти черви номэды и спартач80. Куда мир катится?
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DMитрий
1746521731
У нас, по мне так, проблем с Бразилией сыграть нет. Со всех клубов дернуть по 1-3 латина и сборная готова, даже лететь от туда не надо. Кипером только обзавестись осталось.
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BarStep
1746523828
Очканули в РФС.., прервется победная серия, да и разница мячей выровняется.. Зюба рекорды не обновит.. Им это надо?! :)
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k611
1746524616
С Бразилией играть нельзя - статистику и рекорды ещё портить. А так конечно интересно было бы посмотреть такой матч
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timlusaeko
1746525570
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «серебряный прогноз сервис». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
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