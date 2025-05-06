В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией

В РФС назвали слухами информацию о проведении товарищеского матча России и Бразилии в 2025 году.

Ранее издание Band сообщило, что Конфедерация бразильского футбола (CBF) согласилась на игру в Москве. Предлагалось провести ее в одно из окон ФИФА с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.

Также изданием был опубликован скриншот письма, направленного CBF в адрес генерального секретаря РФС Максима Митрофанова 29 августа 2024 года. В нем бразильская футбольная федерация выражала согласие на проведение матча в 2025-м.