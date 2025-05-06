Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией

РФС действительно ведет переговоры с Конфедерацией бразильского футбола по поводу проведения товарищеского матча Россия – Бразилия. Однако окончательного соглашения пока нет.

Приезд бразильцев в Россию обойдeтся российской стороне в сумму более 1,5 миллиона евро. Сюда входит перелeт, проживание и питание команды, а также сами выплаты за матч.

Пока РФС в раздумьях, где взять деньги на проведение матча и вообще стоит ли он этих затрат.