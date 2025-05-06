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  • Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией

Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией

6 мая, 13:00
23

РФС действительно ведет переговоры с Конфедерацией бразильского футбола по поводу проведения товарищеского матча Россия – Бразилия. Однако окончательного соглашения пока нет.

Приезд бразильцев в Россию обойдeтся российской стороне в сумму более 1,5 миллиона евро. Сюда входит перелeт, проживание и питание команды, а также сами выплаты за матч.

Пока РФС в раздумьях, где взять деньги на проведение матча и вообще стоит ли он этих затрат.

  • Сообщалось, что Бразилия готова сыграть с Россией в Москве в одно из окон ФИФА с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Товарищеские матчи. Сборные Россия Бразилия
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Комментарии (23)
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FWSPM
1746526502
даем три... только пусть привезут третий состав...тем более что половина уже и так на базе газовика сидит им и ехать никуда не нужно))
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FanatSerj
1746526975
Да и за бесплатно не нужно! Не надо портить серию сборной, пусть сначало Nigeria-ю осилит Карпин (бомбардир задолбал уже своим фильтром и названия страны не написать по русски). Да и смысл, у нас в РПЛ и так одна из сборных Бразилий в Питере базируется, там только редко "дельфина" да Алипа с Ерохиным подключают и то с опаской что всё испортят ))
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кайрос
1746527534
Тока за деньги готовы играть с Россией дружественные страны.Гы гы Россияне дружно скажут-- спасибо деду.....Не за победу однако.
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FFR
1746531256
Карпину тоже проигрыш на хрен не нужен.
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mahan
1746531443
Конечно стоит с Бразилией хоть интересно посмотреть будет игру.
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Номэд
1746534271
Бзденит сборная бразилии, проблема то... З-ПРФ
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Spartak_forv@
1746535002
Столько денег лишних..девать же некуда
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rash1959
1746535331
Да их перелететь то надо всего пару игроков да тренер. Эконом долларов по 200, другие давно уже прилетели. В итоге игра обойдётся 2000-3000 тыщи баксов.
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Андрей-Чекин-google
1746557121
Давно пора замутить игру против сборной легионеров, а не тратить кучу бабла на ветер.
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Oldtrafford83
1746595263
А раньше типо приезжали за бесплатно играть товарняки, просто цифры никто не озвучивал, только михалыча раззадорили))
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