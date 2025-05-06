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Григорян назвал провалом выступления «Спартака» весной

Сегодня, 08:29
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о выступлениях «Спартака» и работе главного тренера команды Деяна Станковича.

«Когда прошли первые семь туров, я был очень разочарован и скептически настроен, потому что было много экспериментов, которые не хочу вспоминать, мало что работало. Начиная с 9-го тура «Спартак» превратился в машину, причем не просто в машину, а в креативную, играющую. Это длилось достаточно долго.

По весне «Спартак» буксует, но давайте вспомним, в матчах с какими командами – с волевыми: «Ахмат», «Рубин», «Динамо» (Махачкала), там волевые ребята, хорошо поставлены единоборства.

Очевидно, что весна провалена, но удивительно здорово он подходит «Спартаку» по менталитету. «Спартак» при нем – это тот «Спартак», который болельщики ожидают [увидеть]», – сказал Григорян.

  • Станкович работает в «Спартаке» с начала сезона.
  • В 9 матчах РПЛ в 2025 году красно-белые набрали 14 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр Станкович Деян
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Комментарии (1)
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1746510049
Синусоида,характерная для нынешнего "Спартака".
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