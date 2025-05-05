РПЛ определила номинантов на звание лучшего игрока апреля

Стала известна пятерка претендентов на звание лучшего игрока апреля в РПЛ.
Ими стали:
- Ярослав Гладышев, «Динамо» (4 матча, 4 гола);
- Иван Сергеев, «Крылья Советов» (4 матча, 4 гола);
- Артeм Дзюба, «Акрон» (4 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
- Эдуард Сперцян, «Краснодар» (4 матча, 2 гола);
- Виллиан Роша, ЦСКА (4 матча, 1 голевая передача).
У номинантов указана статистика за четыре апрельских тура – с 23-го по 26-й.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ (Андрей Аршавин, Эдуард Мор, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян), экспертов «Матч Премьер» (Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец) и болельщиков, которые голосуют на странице РПЛ в соцсети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.
Источник: официальный сайт РПЛ