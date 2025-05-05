Семак объяснил, почему убрал Глушенкова с поля после первого тайма игры с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал двойную замену в перерыве матча 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). Вместо Максима Глушенкова и Саши Зделара на поле появились Юрий Горшков и Лусиано Гонду.
– Двойная замена, почему?
– Глушенков был на карточке, мы, учитывая его импульсивность, должны были отреагировать заранее. Что касается Зделара, то, учитывая лимит на легионеров и возможные замены, мы склонились к такому решению.
- Глушенков получил предупреждение на 26-й минуте.
- В этом матче дублем у «Зенита» отметился Александр Соболев, забивший голы на 54-й и 83-й минутах. У «Пари НН» отличился Вячеслав Грулев на 14-й.
Источник: «Матч ТВ»