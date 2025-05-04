Шалимов оценил принципиальность матча со «Спартаком»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов после домашнего матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) сказал, что игра не была для него принципиальной.

– Для вас матч со «Спартаком» был принципиальным?

– Конечно, нет. Что меня со «Спартаком» связывает? Это моя молодость, моя школа, Бесков, Романцев. Потом я уехал, у меня никаких контактов со «Спартаком» особо не было за 25 лет. Детство – да, хорошо провел там. Но это когда было? Сейчас мы на другой стороне.