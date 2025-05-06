Червиченко раскритиковал действия игроков «Факела» в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, что не понимает, как игроки «Факела» в матче 27-го тура РПЛ (0:0) не смогли отправить мяч в ворота красно-белых.

«Факел» два раза не смог попасть: в первый раз с пяти, а во второй – с шести или семи метров. На мой взгляд, это 100-процентный или даже 200-процентный момент нереализованный.

Ну и когда Гарсия в штангу попадал, но там была сложная ситуация, не такая очевидная. А в ситуации с «Факелом» мне непонятно, почему игроки, играющие в Премьер-лиге, не могут отправить мяч мимо вратаря в ворота», – сказал Червиченко.