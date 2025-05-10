РФС оценил эпизод с удалением спартаковца Литвинова в матче с «Факелом»

Департамент судейства и инспектирования РФС опубликовал разбор эпизода из матча 27-го тура РПЛ «Факел» – «Спартак» (0:0).

Речь об удалении спартаковца Руслана Литвинова на 23-й минуте. РФС постановил, что арбитр Ранэль Зияков верно показал красную карточку защитнику.

«Защитник совершает задержку соперника рукой, не позволяя нападающему продолжить движение к воротам.

Учитывая вероятность получения контроля над мячом, скорость нападающего, направление движения игрока, расстояние до ворот и расположение игроков обороны, департамент считает, что данное нарушение правил является лишением соперника явной возможности забить гол», – написал РФС.