Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Пари НН»: Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Зделар, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Соболев, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Пари НН»: Медведев, Александров, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Агапов, Карапузов, Майга, Трошечкин, Ермаков, Грулев.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!