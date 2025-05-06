Семин прокомментировал первый дубль Соболева в «Зените»

Юрий Семин оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

Форвард сделал дубль и принес команде волевую победу.

Прошлым летом его купили у «Спартака» за 10 млн евро.

«Дубль Соболева в ворота «Пари НН» даст ему определeнную уверенность. Два забитых мяча – очень важны для него.

Ему, в первую очередь, нужно выиграть конкуренцию у футболистов, которые есть в «Зените».

Вполне возможно, что на следующий матч Соболев выйдет в стартовом составе. Если Александр будет больше работать, то будет забивать больше мячей», – сказал Сeмин.