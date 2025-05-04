Шалимов объяснил, почему «Факел» не смог обыграть «Спартак» в большинстве

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов подвел итоги домашнего матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

– Правильно ли вы распорядились преимуществом, которое получили после удаления в команде соперника?

– Распределиться не так просто. Мало кто тренирует эту историю – игру 11 на 10. Надо понять, где преимущество. После перерыва мы играли в той же манере. Мы сказали ребятам: «То, что они вдесятером, ничего не значит. Может быть тяжелее. Нельзя расслабляться. Нельзя пропускать быстрые атаки».

И на самом деле быстрые атаки у них были. Переиграть за счет мастерства, когда нас больше, – это не наша история. Нам надо было дальше давить, надо было больше прессинговать. Сражаться, бегать, бороться. Но это не так просто.

Со стороны кажется: нас на одного больше, сейчас всe будет хорошо. На самом деле всe совсем не так. И в штангу они попали, у них были моменты. Обидно для нас.

Но смотрим в будущее с оптимизмом – третью игру в принципе играем хорошо и в плане настроя, и в плане давления. С одной стороны, обидно – забей Ильин… С другой стороны, забей они – всe могло развернуться.

Претензий особо к ребятам и со стороны болельщиков, я думаю, нет. Они бились всю игру. Не скажу, что нормально – могли выиграть. Играли против десятерых – должны были выиграть. Но это футбол. Плюс «Спартак» – мастеровитая команда. Очко нам в копилку.

– Когда вы играете вторым номером против «Спартака» – это одна история. Но когда они вдесятером…

– Во‑первых, если вы посмотрите первые 25 минут матча, никаким вторым номером мы не играли при равных составах. После удаления они даже в какой‑то момент перехватили инициативу. Чтобы переиграть десятерых, тем более такую команду, как «Спартак», нужны нестандартные действия, нужно индивидуальное мастерство.