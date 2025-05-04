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  • Шалимов объяснил, почему «Факел» не смог обыграть «Спартак» в большинстве

Шалимов объяснил, почему «Факел» не смог обыграть «Спартак» в большинстве

Вчера, 17:43
3

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов подвел итоги домашнего матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

– Правильно ли вы распорядились преимуществом, которое получили после удаления в команде соперника?

Распределиться не так просто. Мало кто тренирует эту историю – игру 11 на 10. Надо понять, где преимущество. После перерыва мы играли в той же манере. Мы сказали ребятам: «То, что они вдесятером, ничего не значит. Может быть тяжелее. Нельзя расслабляться. Нельзя пропускать быстрые атаки».

И на самом деле быстрые атаки у них были. Переиграть за счет мастерства, когда нас больше, – это не наша история. Нам надо было дальше давить, надо было больше прессинговать. Сражаться, бегать, бороться. Но это не так просто.

Со стороны кажется: нас на одного больше, сейчас всe будет хорошо. На самом деле всe совсем не так. И в штангу они попали, у них были моменты. Обидно для нас.

Но смотрим в будущее с оптимизмом – третью игру в принципе играем хорошо и в плане настроя, и в плане давления. С одной стороны, обидно – забей Ильин… С другой стороны, забей они – всe могло развернуться.

Претензий особо к ребятам и со стороны болельщиков, я думаю, нет. Они бились всю игру. Не скажу, что нормально – могли выиграть. Играли против десятерых – должны были выиграть. Но это футбол. Плюс «Спартак» – мастеровитая команда. Очко нам в копилку.

– Когда вы играете вторым номером против «Спартака» – это одна история. Но когда они вдесятером…

– Во‑первых, если вы посмотрите первые 25 минут матча, никаким вторым номером мы не играли при равных составах. После удаления они даже в какой‑то момент перехватили инициативу. Чтобы переиграть десятерых, тем более такую команду, как «Спартак», нужны нестандартные действия, нужно индивидуальное мастерство.

  • На 23-й минуте встречи защитник «Спартака» Руслан Литвинов сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол. Игрок красно-белых был удален с поля.
  • «Факел» занимает 16-е место с 16 очками после 27 туров. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 7 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел Шалимов Игорь
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Комментарии (3)
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DVOK68
1746372820
С Игоря спрос небольшой,приехал на пяток последних игр в вышке,скоро на карточку перечислят заработанное,и домой в уютную студию матч тв.
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docndoc
1746374893
Не, что ни говори - факелу прямая дорога в пердив. Насчёт мастерства Шалимов точно сказал, а если его не хватает, то либо мимо ворот, либо костоломство, которым Факел отличается. Команда не тянет. А вот болелы у Факела просто на зависть другим. Команду бы им получше.
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sasa58
1746379337
когда станкович поймет из литвинова защитник как пуля из гомна.Ну сколько раз можно наступать на грабли.Поставь Абену или Чернова.Из за литвина и акрон забивал и другие
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