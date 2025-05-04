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  • РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с аутсайдером «Факелом» (0:0)

РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с аутсайдером «Факелом» (0:0)

Сегодня, 16:01
95

«Факел» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата России.

Гости играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления защитника Руслана Литвинова. Он сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол.

«Спартак» поднялся на 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Столько же баллов у расположенного на 4-й строчке ЦСКА, который провел на игру меньше.

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ на 16-й строчке. У команды на счету 16 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов.

Безвыигрышная серия воронежцев продлилась до 16 встреч подряд.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: нет – Литвинов, 23.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
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Комментарии (97)
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anatolich72
1746365190
Походу нужен кнут, пусть на базе весь сезон сидят и три тренеровки в день!
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rattyboy
1746365257
Во всем виноват Вагит Юсуф огёл))))) Миллер хоть за ЗенЮ проплачивает, а этот всё под себя гребёт. Одно слово _азер
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Номэд
1746365300
Вшивым бом.жам из бзденита позор...
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rattyboy
1746365462
В штаны навалили Вы, а нам позор )))))))) Ну, нихай. вытряхнуть и потираться не забудте )))))
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oyabun
1746365483
Хотелось бы и дальше видеть Помазуна в воротах. Производит впечатление надежного кипера своей уверенной игрой.
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ziborock
1746366219
Совсем Спартак по весне расклеился, опустился уже до уровня Зенита!
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BarStep
1746366521
== Любопытно.. Спартак ни на что не претендует, вылет ему тоже не грозит.. Но таким заряженным и с выпученными глазами я его ещё не видел, даже когда он Зениту жопу надрал. С чего бы это???))) == Всем хрюкатым., любопытно, не правда ли?!
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Artemka444
1746366525
А кричали что чемпионы уже!!!
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Mirak92
1746366669
А я говорил, что нельзя спартаку до последнего тура никогда про золото зарекаться, постоянно криво выходит
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seth343
1746366687
Очередной слив чемпионата, хотя надежда и предпосылки были.
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