РПЛ. «Спартак» в меньшинстве удержал ничью с аутсайдером «Факелом» (0:0)

«Факел» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в матче 27-го тура чемпионата России.

Гости играли в меньшинстве с 23-й минуты после удаления защитника Руслана Литвинова. Он сфолил на нападающем воронежцев Алексее Каштанове, лишив того явной возможности забить гол.

«Спартак» поднялся на 3-е место в РПЛ с 51 очком после 27 матчей. Столько же баллов у расположенного на 4-й строчке ЦСКА, который провел на игру меньше.

«Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ на 16-й строчке. У команды на счету 16 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 7 баллов.

Безвыигрышная серия воронежцев продлилась до 16 встреч подряд.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: нет – Литвинов, 23.

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