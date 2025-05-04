Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Ахмат» и ЦСКА: Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Ибишев, Жиров, Адамов, Исмаэл, Камилов, Садулаев, Талал, Самородов, Мелкадзе.

Главный тренер: Сергей Ташуев

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Абдулкадыров, Роша, Круговой, Кисляк, Обляков, Жемалетдинов, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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