Определился 9-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

«Интер», занимающий 2-е место в Серии A, обеспечил себе путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

От Италии на эту стадию турнира напрямую квалифицируются 4 клуба.

«Интер» после победы над «Вероной» (1:0) в 35-м туре национального чемпионата набрал 74 очка. Миланцы стали недосягаемы для «Болоньи», занимающей 5-е место с 61 очком, и команд, расположенных ниже в таблице.

«Интер» стал 9-м участником общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.