Определился 9-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

«Интер», занимающий 2-е место в Серии A, обеспечил себе путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.
От Италии на эту стадию турнира напрямую квалифицируются 4 клуба.
«Интер» после победы над «Вероной» (1:0) в 35-м туре национального чемпионата набрал 74 очка. Миланцы стали недосягаемы для «Болоньи», занимающей 5-е место с 61 очком, и команд, расположенных ниже в таблице.
«Интер» стал 9-м участником общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.
- Ранее туда отобрались «ПСЖ», «Бавария», «Байер», «Ливерпуль», «Барселона», «Реал», «Славия» (Прага) и «Наполи».
- Всего напрямую в основную стадию Лиги чемпионов попадет 29 команд, еще 7 определятся в отборе.
Источник: «Бомбардир»