Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Спартак»: Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Брахими, Якимов, Альшин, Ивлев, Мертенс, Каштанов, Ильин.

Главный тренер: Игорь Шалимов

«Спартак»: Помазун, Зобнин, Рябчук, Литвинов, Дуарте, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Бонгонда.

Главный тренер: Деян Станкович

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