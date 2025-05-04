Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Спартак»: Игра состоится 4 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Брахими, Якимов, Альшин, Ивлев, Мертенс, Каштанов, Ильин.
Главный тренер: Игорь Шалимов
«Спартак»: Помазун, Зобнин, Рябчук, Литвинов, Дуарте, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Бонгонда.
Главный тренер: Деян Станкович
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Источник: «Бомбардир»