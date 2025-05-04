Ливай стал 18-м игроком «Спартака», забившим дебютный гол в ворота «Динамо»: полный список

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия забил дебютный гол в кубковом матче против «Динамо» (2:1).
Ливай стал 18-м игроком в истории «Спартака», забившим дебютный мяч против «Динамо». Полный список:
- Срджан Бабич
- Денис Бояринцев
- Виллиан Жозе
- Ливай Гарсия
- Денис Давыдов
- Александр Данишевский
- Максим Калиниченко
- Алексей Касимов
- Валентин Ливенцев
- Борис Лобутев
- Валерий Масалитин
- Евгений Михайлин
- Андрей Мох
- Клементе Родригес
- Константин Рязанцев
- Дмитрий Смирнов
- Андрей Тихонов
- Владимир Янишевский
Источник: телеграм-канал Alexey Z. Spectre