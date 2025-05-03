Стали известны стартовые составы на матч 26 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Рубин»: Игра состоится 3 мая, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Кайо, Тормена, Гонсалес, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Рубин»: Ставер, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Ходжа, Вада, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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