Канчельскис сделал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на кубковый матч «Зенита» с ЦСКА.

«Думаю, что здесь большие ставки. «Зенит» еще может зацепить и Кубок, и чемпионат. ЦСКА, наверное, чемпионат вряд ли (выиграет), Кубок для них тоже очень важен. Как и для «Спартака», «Локомотива», «Ростова».

Думаю, «Зенит» сегодня сделает все, чтобы победить, но ЦСКА – хорошая команда, не проигрывают уже много игр, показывает хороший футбол. Будет интересная игра. У «Зенита» есть небольшое преимущество за счет домашней арены. Сегодня будет полный стадион 100%.

Предположить, кто одержит победу, не могу. Думаю, что будет интересная и голевая игра. Не прям много, но голы будут», – сказал Канчельскис.