Канчельскис сделал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал прогноз на кубковый матч «Зенита» с ЦСКА.
«Думаю, что здесь большие ставки. «Зенит» еще может зацепить и Кубок, и чемпионат. ЦСКА, наверное, чемпионат вряд ли (выиграет), Кубок для них тоже очень важен. Как и для «Спартака», «Локомотива», «Ростова».
Думаю, «Зенит» сегодня сделает все, чтобы победить, но ЦСКА – хорошая команда, не проигрывают уже много игр, показывает хороший футбол. Будет интересная игра. У «Зенита» есть небольшое преимущество за счет домашней арены. Сегодня будет полный стадион 100%.
Предположить, кто одержит победу, не могу. Думаю, что будет интересная и голевая игра. Не прям много, но голы будут», – сказал Канчельскис.
- «Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет сегодня, начало – в 20:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»