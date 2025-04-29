Стал известен срок дисквалификации Рюдигера

В Испании сообщили, на сколько матчей отстранили защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

Немец пропустит шесть игр Примеры из-за дисквалификации: пять – в этом сезоне, одну – в следующем.

Рюдигера наказали за его поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Футболист «Реала» кинул кусок льда в судью и назвал его «сыном шлюхи». Ему грозила 12-матчевая дисквалификация.

Что касается других игроков, то Лукас Васкес отстранен на две встречи, а красная карточка Джуда Беллингема была отменена.