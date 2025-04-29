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Стал известен 8-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 11:20

Лидер Серии A «Наполи» гарантировал себе участие в общем этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

От Италии на эту стадию турнира напрямую квалифицируются 4 команды.

После победы в домашнем матче 34-го тура Серии A с «Торино» (2:0) на счету неаполитанцев стало 74 очка. «Наполи» стал недосягаем для занимающей 5-е место «Болоньи», на счету которой 61 очко, и команд, расположенных ниже в таблице.

В этом сезоне клуб не играл в еврокубках, так как финишировал 10-м в чемпионате Италии-2023/24 и не смог выиграть Кубок страны.

«Наполи» стал 8-м участником общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

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Серия A. «Наполи» в гостях выиграл у «Монцы» (1:0)
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Италия. Серия А Наполи
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