Онопко раскрыл, каких птиц ел в детстве: «Мясо даже вкуснее, чем у курицы»

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал об охоте на птиц в детском возрасте.

– Были рогатки. Клали камешки, натягивали резинку и целились в воробьев. Это меня старшие друзья научили, говорили, что мясо вкусное.

Скворцы, воробьи и голуби. У последних мяса больше. Друзья отстреливали, я не стрелял, я не любил убивать.

Они делали самострелы, почти как ружье, туда клали маленький железный шарик и подстреливали голубей. Разводили костер, как курицу зажаривали, как шашлык на палке.

Мясо даже вкуснее, чем у курицы. Это было даже не от голода, потому что родители всегда работали и всегда еда была, я никогда не голодал.

– У вас была цитата: «Скворцы еще вкуснее, но их тяжело было поймать». Почему?

– Они были шустрее и поумнее, а воробьи кучами летают. Если стреляешь, то кого‑то зацепишь. Воробьи более несообразительные.