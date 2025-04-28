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  • Онопко раскрыл, каких птиц ел в детстве: «Мясо даже вкуснее, чем у курицы»

Онопко раскрыл, каких птиц ел в детстве: «Мясо даже вкуснее, чем у курицы»

Сегодня, 22:35
6

Тренер «Ростова» и сборной России Виктор Онопко рассказал об охоте на птиц в детском возрасте.

– Были рогатки. Клали камешки, натягивали резинку и целились в воробьев. Это меня старшие друзья научили, говорили, что мясо вкусное.

Скворцы, воробьи и голуби. У последних мяса больше. Друзья отстреливали, я не стрелял, я не любил убивать.

Они делали самострелы, почти как ружье, туда клали маленький железный шарик и подстреливали голубей. Разводили костер, как курицу зажаривали, как шашлык на палке.

Мясо даже вкуснее, чем у курицы. Это было даже не от голода, потому что родители всегда работали и всегда еда была, я никогда не голодал.

– У вас была цитата: «Скворцы еще вкуснее, но их тяжело было поймать». Почему?

– Они были шустрее и поумнее, а воробьи кучами летают. Если стреляешь, то кого‑то зацепишь. Воробьи более несообразительные.

  • Онопко родился в Луганске. Его родители работали на заводе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Онопко Виктор
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Комментарии (6)
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рылы
1745869495
воробьём даже кот не наестся, какой смысл их убивать?
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Интерес
1745869771
Я в зауральском детстве стрелял только по воробьям,которых сейчас обожаю.Стрелять голубей у нас не было принято,а за скворца дали бы в морду.А уж жрать это...Вот по лесам вороньи гнёзда ...лазали,яйца тыряли,но это -чистый белок.
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