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  • Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе

Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе

Сегодня, 21:14
3

Александр Мостовой включил себя и Валерия Карпина в тройку сильнейших российских футболистов, игравших в Европе.

«Могу сказать, что Мостовой, Карпин и Канчельскис – это три сильнейших российских футболиста, игравших в Европе.

Я, Валерий и Андрей выступали на самом высоком уровне, в лучших европейских командах и чемпионатах», – заявил Мостовой.

  • Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.
  • Со «Спартаком» дважды становился чемпионом СССР.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Россия Канчельскис Андрей Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (4)
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рылы
1745864799
с каких пор сельта входит в число лучших клубов? в лучших клубах играли аршавин, канчельскис, корнеев, черышев, жирков, смертин, шалимов, в принципе аленичев и павлюченко. кто там ещё?
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Хулиганин
1745866063
Футболистов? А разве кроме Шурика в ногомяч кто-то умеет.
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Таврида
1745866148
Тсарь, ты чего там вообще выиграл как игрок? Аленичев - ЛЧ, Харин - КК, Добровольский, Шалимов, Черышев, даже Миранчук брали ЕК... Хде фамилия Мостовой?
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Мордаванин
1745866341
алаверды карпину прилетело)))
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