Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе

Александр Мостовой включил себя и Валерия Карпина в тройку сильнейших российских футболистов, игравших в Европе.

«Могу сказать, что Мостовой, Карпин и Канчельскис – это три сильнейших российских футболиста, игравших в Европе.

Я, Валерий и Андрей выступали на самом высоком уровне, в лучших европейских командах и чемпионатах», – заявил Мостовой.