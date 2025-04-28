Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе

Александр Мостовой включил себя и Валерия Карпина в тройку сильнейших российских футболистов, игравших в Европе.
«Могу сказать, что Мостовой, Карпин и Канчельскис – это три сильнейших российских футболиста, игравших в Европе.
Я, Валерий и Андрей выступали на самом высоком уровне, в лучших европейских командах и чемпионатах», – заявил Мостовой.
- Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.
- Со «Спартаком» дважды становился чемпионом СССР.
Источник: «РБ Спорт»